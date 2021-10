Nytt Carlsen-tap i Champions Chess Tour

NTB Sport

Heldigvis for Carlsen hadde han avgjort kampen om sammenlagtseieren allerede lørdag, selv om det da ble tap for aserbajdsjaneren Teimur Radjabov.

Søndag var det armeneren Levon Aronian som var motstander, og igjen fikk Carlsen det hett mellom ørene.

Magnus Carlsen tapte det første partiet med svarte brikker i 8. runde mot Aronian. I det andre ble det remis for Carlsen, som da spilte med hvite brikker. Aronian gikk glipp av muligheten til å vinne det tredje partiet, og Carlsen reddet seg inn til remis. I det siste partiet måtte Carlsen vinne med hvite brikker, men i stedet ble det Aronian som vant med svarte.

- Det var ok. Jeg burde åpenbart ha spilt bedre de siste to dagene, men slik er det, sa Carlsen til chess24.

- Det var ikke minst spenstig spill fra Magnus' side. Han gikk inn for å vinne og var villig til å ta stor risiko. Problemet var at han ikke fikk betalt for det. Aronian var flink til å utnytte de mulighetene han fikk, sa TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Mandag avslutter Carlsen finaleturneringen i kamp mot amerikaneren Wesley So.

