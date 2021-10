Ny Real-smell – sesongens første serietap

NTB Sport

Det ble en marerittuke for Carlo Ancelottis stjernespillere. I midtuken ble det sjokktap mot Sheriff Tiraspol i Champions League, og søndag ble det tungt borte mot Espanyol. Dermed forblir Real Madrid på samme poengsum som byrival Atlético Madrid (17), som slo Barcelona 2-0 lørdag.

Alexander Sørloths klubb, Real Sociedad, er på samme poengsum etter 1-1 mot Getafe. Sørloth er skadd og spilte ikke.

Tapet er det første i La Liga for Real Madrid siden januar. Etter en god Real-start, var det Espanyols Raul de Tomas som satte inn 1-0 etter et kvarters spill. Reals forsvarere sviktet i markeringen på baklengsmålet.

Aleix Vidal ordnet 2-0 i andre omgang etter et soloraid.

Karim Benzema skapte spenning i kampen da han fikk et drømmetreff fra kanten av feltet 20 minutter før full tid. Det var hans niende mål på åtte kamper i serien. Real fikk to mål annullert for offside i andre omgang.

(©NTB)