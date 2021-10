King og Midtsjø ut av landslagstroppen – Solbakken regner med at Haaland også er ute

NTB Sport

Omoijuanfo er eliteseriens toppscorer og scoret et nytt mål da Molde slo Odd 3-1 søndag. Han hentes inn i troppen sammen med Julian Ryerson og Iver Fossum, som noterte seg for to mål da Aalborg vant i dansk superliga søndag.

Samtidig bekrefter fotballforbundet at Joshua King har meldt forfall. Watford-spissen ble skadd lørdag.

– Vi hadde et ørlite håp om at skanningen han gjennomførte ville gi oss et positivt svar. Svaret vi fikk var dessverre at Joshua er uaktuell for de kommende landskampene, sier landslagslege Ola Sand.

Fredrik Midtsjø pådro seg en skade søndag og har også meldt forfall til troppen.

– Vi har snakket med Fredrik og det medisinske apparatet i AZ Alkmaar. Skaden er dessverre av en slik art at han ikke rekker å bli spilleklar til noen av våre kamper, sier Sand.

Landslagstrener Solbakken sier at han regner med at heller ikke Erling Braut Haaland er med i troppen.

– Vi regner også med at Erling er ute av troppen, men legene holder dialogen med klubben og har fortsatt et lite håp. Troppen teller nå 24 spillere, og det er troppen som vi har stor tro på at vi kan slå Tyrkia på bortebane og Montenegro på Ullevaal, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Kampene mot Tyrkia 8. oktober (borte) og Montenegro 11. oktober er avgjørende for Norges VM-sjanser. Norge er på andreplass i gruppa med samme poengsum (13) som Nederland, mens Tyrkia er på tredjeplass med elleve poeng.