Botheim fortsatte scoringsformen da Bodø/Glimt beholdt forspranget

Seieren gjør at Glimt beholder luken på tre poeng ned til Molde, som også vant sin kamp 3-1 over Odd søndag. Botheim sørget for at det løsnet for bodøværingene etter 53 minutter. Deretter scoret Fredrik Bjørkan før Kornelius Normann Hansen fikk direkte rødt kort for å dra ned Amahl Pellegrino i en kontring. Gilbert Koomson satte inn 3-0 fem minutter før slutt.

Botheim fikk 15 kamper for Stabæk på lån uten å score. I Bodø har det løsnet for 21-åringen, som med sine tolv mål ligger på fjerdeplass på toppscorerlista. Moldes Ohi Omoijuanfo leder med 22 mål.

Det var stort sett Glimt det dreiet seg om før og etter Botheims mål på den regntunge gressmatta på Nadderud. Glimt-trener Kjetil Knutsen mente oppgjøret ikke burde blitt spilt før kampen, men justerte seg i pausen. Det var lite overvann å se til tross for en god del regn på det grønne gresset i Bærum.

– Det ordnet seg. Heldigvis for det. Det var bra for alle parter, sa Knutsen til Discovery etter kampen.

Knutsen var fornøyd med at det løsnet etter pause.

– Det er utfordrende og en tålmodighetsprøve, sa han.

Klasseforskjell

Stabæk-trener Eirik Kjønø var enig i at det var klasseforskjell på lagene.

– Ja, det blir det etter hvert. Det viser tabellen også. Vi henger ok med i første omgang, og så lenge det er 0-0, er det håp, sa han.

Stabæk med 17 poeng har ett poeng opp til Brann på kvalifiseringsplass. Brann spilte uavgjort mot Mjøndalen, og Tromsø på trygg grunn har 22 poeng etter sin seier mot Haugesund.

Første omgang bar preg av få sjanser, men også av et klart overtak for serielederne. Stabæk la seg lavt og satset på kontringer.

Åtte minutter etter hvilen klarte Glimt å bryte ned bæringene. Sondre Brunstad Fet vippet ballen på bakre stolpe mot Botheim, som headet ballen i mål fra fire meter.

Bjørkan-mål og målgivende

Ikke lenge etter kontret Glimt etter en Stabæk-dødball. Ola Solbakken fant den løpsvillige backen Bjørkan i boksen. Landslagsspilleren tok ned ballen med en fin førsteberøring og avsluttet fint i lengste stolpe. Deretter gikk 0-2 for Stabæk fra mørkt til helmørkt da Normann Hansen ble sendt i dusjen etter 66 minutter.

Fitim Azemi fikk en mulighet et snaut kvarter før slutt og avsluttet godt mot lengste hjørne, men Nikita Khajkin reddet i full strekk. Det var det lille Stabæk hadde å komme med, og fem minutter før slutt fikk Koomson sitt første Glimt-mål da han bredsidet inn 3-0 etter en corner. Den kom etter godt forarbeid av landslagsuttatte Bjørkan.

