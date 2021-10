Stjernen trengte straffer mot Grüner – Lillehammer med voldsom opphenting

NTB Sport

Stjernen fra Fredrikstad flikken drømmestart da de besøkte Grüner i Oslo. Allerede etter drøye tre minutter satte Riley Brace pucken i mål etter målgivende fra Brendan Ellis, mens Filip Gunnarsson doblet ledelsen minuttet senere.

Reduseringen kom allerede i det åttende minutt da Gustaf Berling scoret, mens samme mann satte utligningen like før slutt i andre periode.

Dermed måtte det spilleforlengelse til i Grünerhallen. Stjernen imponerte ikke og måtte ut i straffekonkurranse. Der bommet begge lag på sine tre første forsøk, men da Stjernen satte den fjerde og femte mens Grüner igjen bommet, gikk ekstrapoenget til Stjernen.

– Ah, dette var surt. Vi skaper mengder med sjanser og skulle naturligvis ha vunnet dette. Men all honnør til guttene, i dag hadde de fortjent ett poeng til, sa trener Anders Olsson til Fredriksstad Blad etter kampslutt.

Dermed holder de Østfold-rivalene Sparta bak seg. Sarpsborg-laget slo Manglerud Star enkelt i Oslo lørdag og er poeng bak.

Snudde

Hjemmelaget utlignet riktignok like etter at Niklas Roest sendte gjestene i ledelsen i første periode. Men mål fra Daniel Olsson Truklja og Marcus Thor Erik Fagerudd i andre periode og fra Sander Thoresen i tredje sikret en komfortabel ledelse. M/S fikk et trøstemål, men Sparta vant 4-2.

Lillehammer holder 3.-plassen på poenglikhet med Sparta. De slo Frisk Asker i en dramatisk kamp hjemme i Kristins Hall.

Laget fra OL-byen tok ledelsen ved Nicholas Gerard Dineen etter seks minutter, men derfra tok gjestene helt over. Viktor Granholm scoret to, mens Niklas Nevelainen og Mats Frøshaug scoret hvert sitt og sørget for at Frisk ledet 4-1 etter 33 minutter spilt.

Men så snudde det helt igjen. Martin Gran, Frank Gymer, Alexander Reichenberg og Teemu Vuorisalo sørget for 5-4-seier til hjemmelaget.

Oilers med kontroll

Lenger sør langs Mjøsa ble det 3-1-seier til Storhamar over Vålerenga.

Axel Sundberg sendte gjestene fra Oslo i ledelsen etter kvarteret spilt i Hamar OL-amfi. Åtte minutter ut i andre periode slo Storhamars Samuel Solem pucken via kølla til gjestenes Stefan Espeland og i mål, og utligningen var et faktum.

Med en kanon av et skudd fra drøye ti meter ga Sander Vold Engebråten hjemmelaget ledelsen med 13 minutter igjen på uret. Under tre minutter senere var det Hamar-helten Patrick Thoresen som satte spikeren i kista. Og som om ikke det var nok fastsatte Martin Rønnild sluttstillingen til 4-1

I Stavanger hadde Oilers full kontroll mot Ringerike Panthers. Jarret Burton sendte laget i ledelsen i kampens 6. minutt, mens Dan Kissel doblet ledelsen ti minutter senere. Kenneth Gulbrandsen reduserte før første pause, men i andre periode og hjemmelaget ledelsen til 4-1 etter mål fra Anders Tangen Henriksen og Markus Søberg.

Stavanger Oilers har ikke hatt den beste sesongstarten, og de ligger på 6.-plass med fire poeng opp til Stjernen. Nyopprykkede Ringerike Panthers er på 8.-plass med kun fem poeng på åtte kamper.

