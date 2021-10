Reiten-mål i ny Chelsea-seier

NTB Sport

Den norske vingen har vært i storform i det siste, og har sammen med lagkameratene i Chelsea reist seg etter det bitre tapet for Arsenal i sesongpremieren. Nå kjemper de to London-klubbene om tabelltoppen etter tre strake Chelsea-seirer.

Lørdag scoret Reiten kampens første mål etter ni minutter da hun fikk ballen på bakerste stolpe og dunket den i mål. Det er hennes første ligamål i år.

Sam Kerr og Bethany England scoret de andre målene for Chelsea. Stjernespiller Fran Kirby hadde målgivende på alle de tre målene. Danielle Carter scoret et trøstemål for Brighton.

