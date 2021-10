Berisha ga Solbakken klar beskjed: Norge har en spiss i storform

NTB Sport

Tidligere hadde Joshua King fått en skade i Premier League. Alexander Sørloth er uaktuell og Erling Braut Haaland tvilsom. Det kan bli Berisha som skal score målene for Norge i skjebnekampen mot Tyrkia fredag.

Berisha har 15 mål så langt i sesongen. Han scorer på alle måter. Lørdag puttet han med venstrefoten og hodet. Så langt i år har han fire med venstre, sju med høyre og fire med hodet.

– Jeg er klar, sa Berisha til Discovery.

– Det var utrolig kjekt. Det ble tungt, men jeg synes vi gjorde en fantastisk innsats. Det viser hvor dette laget er på vei, sa Berisha.

Inviterte til fest

Viking hadde invitert til gjenåpningsfest med nesten full stadion. Dommer Kristoffer Hagenes la en demper på stemningen i første omgang. Først avviste han Vikings rop om straffespark, før han ga keeper Patrik Gunnarsson det som så ut som et litt strengt rødt kort.

Men Berisha var i storform. Han skapte flere store sjanser for lagkameratene, og scoret selv like etter hvilen. Martin Kreuzriegler utlignet for Sandefjord etter en times tid. Berisha avgjorde med et hodestøt etter 78 minutter.

Viking er på femte med 35 poeng, mens Sandefjord er nummer elleve med 25. Etter landslagspausen venter Strømsgodset for Viking og Odd for Sandefjord.

Strengt rødt kort

Viking hadde fylt opp stadion med over 14.105 tilskuere. Det er tilskuerrekord i Norge siden pandemien. Viking gikk hardt ut fra start. Berisha skapte store sjanser, men lagkameratene brente muligheten de fikk.

Like etter at Viking-spillerne hadde ropt etter straffespark for det som så ut til å være en klar hands, kom en ny omstridt dommeravgjørelse på motsatt ende.

Kristoffer Normann Hansen kom på et sugende løp, og ble meid over ende av Viking-keeper Patrik Gunnarsson. Dommeren dro fram det røde kortet og mente at Sandefjord ble fratatt en klar målsjanse, men reprisen viste at Hansen spilte ballen ut mot cornerflagget, mens det var Viking-stoppere på vei i sikring.

– Det er vel rødt kort når jeg er først på ballen, det er sånn det er, sa Normann Hansen til Discovery i pausen.

Berisha-mål

Viking-spillerne lot ikke det røde kortet prege dem nevneverdig. Like etter pause kom målet som utløste jubel på den fullsatte arenaen.

Berisha fikk ballen like utenfor 16-meteren og fyrte av på direkten med et lavt skudd som gikk i motsatt hjørne. Han er en av få spisser i landslagstroppen til Solbakken som ikke har skadeproblemer før den avgjørende kampen i VM-kvalifiseringen mot Tyrkia.

Utover i andre omgang kom Sandefjord mer inn i det. Etter en knapp time utlignet Martin Kreuzriegler på en corner, før Berisha sendte publikum til himmels med sitt andre mål for kvelden. Denne gangen scoret han med hodet.

Solbakken-støttespiller Brede Hangeland var til stede på tribunen og noterte seg nok at Norge iallfall har en spiss i form.

(©NTB)