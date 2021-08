Warholm superløp snuste på Bolt-rekorder på poengtabellen

NTB Sport

Warholm stormet inn til OL-gull og verdensrekord på 400 meter hekk i Tokyo tirsdag. Supertiden 45,94 tilsvarer 1341 poeng på Det internasjonale friidrettsforbundets poengtabell.

Ikke mange av de gjeldende verdensrekordene i friidretten motsvarer samme antall poeng.

Warholms vinnertid tilsvarer å løpe 100 og 200 meter på henholdsvis 9,62 og 19,25. Den pensjonerte jamaicanske sprintkongen Usain Bolt har verdensrekordene på de to nevnte distansene med 9,58 og 19,19.

Videre motsvarer Warholms 45,94 å løpe for eksempel 1500 meter på 3.23,39. Det er mer to og et halvt sekund under den gjeldende verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerrouj på 3.26,00. Den ble satt i Roma i 1998.

Heller ikke verdensrekordene på 400 meter, 110 meter hekk, 800 meter, én engelsk mil, 3000 meter hinder, 5000 meter, 10.000 meter eller maraton kan måle seg med Warholms i poeng.

På 10.000 forutsetter 1341 poeng en tid på 25.50,26. Den relativt ferske verdensrekorden til Joshua Cheptegei fra Uganda på distansen lyder på 26.11,00. Den stammer fra oktober i fjor.

