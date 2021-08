USAs stjernelag i basketball slo ut medaljekandidat Spania – videre til semifinale

NTB Sport

Kevin Durant, som er den eneste i Tokyo-OL som har blitt kåret til NBAs mest verdifulle spiller, tok ansvar for USA. Han bidro med 29 poeng da storfavoritten slo laget som kanskje var amerikanernes største gullrival i forkant av OL.

Spanias største stjerne, Ricky Rubio, var nok en gang bestemann for sitt land med hele 38 poeng, men det holdt ikke mot langt større amerikanske stjerner.

Før pause var det tett og jevnt, men Spania ledet på det meste med åtte poeng. USA hentet seg inn og sikret at lagene var like langt med 43-43 til pause.

Amerikanerne beholdt momentumet etter hvilen og tok ledelsen med elleve poeng kun fire minutter etter pause. Spania anført av Rubio, som scoret 14 av landets 20 poeng i tredje periode, fikk redusert til 63-69 før siste periode.

Men USA ble for sterke til slutt for Spania og revansjerte seg etter VM i basketball i 2019. Da tapte amerikanerne i kvartfinalen for Frankrike, mens Spania sikret VM-gull.

