OL-exit og rødt kort for toppscorer Sagosen

Kiel-spilleren scoret 43 mål på sine seks kamper i Japans hovedstad. Åtte av dem kom mot Danmark, men danskene ble for sterke og vant 31-25.

Uttellingsprosenten ender på litt over 50 for Sagosen i OL. I VM var den derimot på 65 prosent da han kom på 2.-plass på samme liste.

Riktignok er dette før Tyskland og Egypt har spilt sin kvartfinale, men ingen spillere der vil klare å ta igjen Sagosen på de seks første kampene.

To utvisninger i første omgang satte litt begrensninger på antall minutter for Sagosen mot Danmark etter hvilen, og han kunne fort fått rødt kort etter at han mistet ballen og hindret en dansk overgang allerede før pause. Det fikk han i stedet sju minutter før slutt da han fikk sin tredje tominutter.

Sagosen har vunnet to VM-sølv med Norge (2017, 2019) og en EM-bronse (2020). I vinterens VM ble det exit – som i OL – i kvartfinalen.

