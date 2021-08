Medaljedrømmen brast for håndballgutta: Danmark vant 31-25 i kvartfinalen

NTB Sport

Dermed må de norske håndballgutta vente videre på en mesterskapstittel.

Etter en jevn første omgang gikk Danmark opp til 16-13 kort inn i andreomgangen. Det ble så til 19-14, og tendensen i kampen svingte over på danske hender i løpet av få minutter etter pause.

Danmark gled gjennom Norges forsvar flere ganger, og rykket fra 13-12 til 19-14 hadde ikke det norske laget noe skikkelig svar på.

Norge ga seg ikke, men Danmark hadde fått kampen inn på sporet de ønsket, og med Mikkel Hansen som dirigent holdt det helt hjem.

Åpent

1.-omgangen ble et keepermareritt for begge lag med totalt sju redninger etter 32 avslutninger på mål. Torbjørn Bergerud ble byttet ut etter ni baklengs på like mange skudd.

Danmarks førstevalg Niklas Landin slapp inn elleve av 14 skudd før pause.

Norges målvakter slet med å stoppe danske skudd også i andreomgangen.

Christian O'Sullivan ble spilleklar selv om han mandag måtte ha et lite inngrep i en tommel. Han fikk fingeren ut av ledd i oppgjøret mot Frankrike.

Sagosen pådro seg to utvisninger før 16 minutter var spilt, og det gjorde at han levde farlig mot danskene.

Hans OL ble avsluttet med et rødt kort for tre utvisninger vel sju minutter før slutt.

Dominant

Danmark er tittelforsvarer i både VM (Egypt i januar) og OL (Brasil 2016). I 2019-VM slo danskene Norge i finalen i Herning.

Norge fikk gjennombruddet med fjerdeplass i EM i 2016 og har siden det vært aktuelle i toppen i de fleste mesterskapene.

Bjarte Myrhol avsluttet en svært lang karriere med kampen mot Danmark. Det samme gjaldt for Magnus Jøndal (33). Begge gir seg med topphåndball og går over i andre jobber.

Danmark skal møte Spania i semifinalen.

