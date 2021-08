Japaneren Hashimoto med populært OL-gull i svingstang

NTB Sport

Den japanske 19-åringen holdt hodet kaldt og leverte et solid program som ble belønnet med 15,066 poeng av dommerne.

Han løftet det japanske flagget og poserte for fotografene etter å ha tatt sitt andre individuelle gull og sin tredje medalje totalt i sommerlekene på hjemmebane.

Tin Srbic fra Kroatia tok sølvet med 14,900 poeng, mens det ble bronse til russeren Nikita Nagornyj med 14,533 poeng i en smådramatisk finale.

Flere av de andre turnerne feilet, og det ble blant annet fall for kasakhstaneren Milad Karimi og japaneren Takeru Kitazano.

Karimi kom for langt bak etter et hopp og klarte ikke å nå svingstangen, mens Kitazano glapp stangen i et av sine elementer og deiset i bakken.

Australias håp Tyson Bull åpnet med et tilnærmet perfekt program fram til han bommet på et element og måtte starte på nytt. Dessuten ble amerikaneren Brody Malone nektet medalje etter å ha gjort en «enkel» feil.

Svingstang var den siste apparatfinalen for turnerne i årets OL.

Overrasket skranke-vinner

I skranke ble det en solid oppreisning for kineseren Zou Jingyuan etter at han overraskende ikke tok seg til finale i øvelsen i VM for to år siden.

Zou imponerte stort i tirsdag og tok gull med 16,233 poeng. Men selv var han overrasket over at han ble tildelt gullet.

I OL-finalen satte han sammen et program som ble belønnet med 6,900 for vanskelighetsgrad og hele 9,333 for utførelse. I seiersintervjuet virket Zou uenig i dommernes avgjørelse.

– Alle gjorde en bra prestasjon, særlig tyskeren og tyrkeren. Faktisk føler jeg ikke at jeg gjorde en veldig bra jobb, og jeg vet ikke hvorfor jeg likevel fikk medaljen, sa Zou.

Skranke er hans sterkeste apparat, og han vant VM-gull i øvelsen i 2017 og 2018.

Tyskeren Lukas Dauser tok sølvet i Tokyo med 15,700 poeng. Det var hans første medalje i OL- eller VM-sammenheng.

Det ble bronse til tyrkeren Ferhat Arican. Han var 0,067 poeng bak Dauser og 0,167 foran kineseren You Hao, som tok 4.-plassen. Bronsen var Tyrkias første OL-medalje i turn noensinne.

(©NTB)