Jakob spøkte om varmen etter OL-avansementet

– Perfekte! Jeg skulle gjerne ha hatt litt mer varme og litt mer luftfuktighet, gliste Jakob på spørsmålene om hvordan han mente forholdene var under det tredje og siste kvalifiseringsheatet på 1500-meteren.

Dette siste mente han nok ikke på hardeste vis. Det sier litt om en utøver at han turnerer spørsmål med lun humor og ironi midt i kampens hete.

3.36,49 holdt til 4.-plass i heatet, og semifinaleplassen var aldri i fare.

– Jeg må si at jeg var litt heldig i måten det ble lagt opp på og at det ble så store avstander. Da får man litt mer rom å spille på. Jeg var heldig med løpsopplegget og må si meg fornøyd med det, sa Ingebrigtsen og la til:

– Samtidig er det opp til meg å være safe og bruke så få krefter som mulig. Det føler jeg at jeg fikk til.

Innstilling

– Hvor mange krefter brukte du?

– Det er vanskelig å si. Min innstilling til slike løp, er i utgangspunktet å bruke null krefter og så må du gi fra deg så mye som du må. Du er alltid litt på etterskudd, og så må heller gire opp litt når det trengs. Det er nok fasiten på bruke minst mulig.

Slik beskrev han løpet:

– Da det var to runder igjen gikk jeg litt fram, og så giret jeg opp litt, og så enda litt til. Jeg kunne ha giret opp enda mer, men da er poenget borte.

– Hva forteller dette løpet om det som venter?

– Det forteller nok ikke så mye.

Om broren

Jakob Ingebrigtsen blir alene om å forsvare Team Ingebrigtsens ære i resten av OL. Broren Filip var ikke god nok denne gangen. Han løp første heat, og kom inn til 10.-plass.

– Det er litt av det samme som vi har sett tidligere i sesongen, og det var ingen grunn til å tro at det ikke skulle være det samme nå. Han har slitt mye med kroppen, og da er det ikke bare å komme her og prestere i det største som er.

I likhet med alle utøvere i individuelle idretter i et OL, må også Jakob Ingebrigtsen tenke først og fremst på seg selv.

– Jeg kan ikke la meg påvirke for mye av det Filip gjør, men jeg skulle selvsagt ha ønsket at han kom seg videre. Han legger ned like mye arbeid som meg, og han har også mye å si for min satsing. Men det er opp til oss selv å ta disse vurderingene, men om ikke kroppen fungerer er det ikke mye å få gjort.

