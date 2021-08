Benjamin: – Hadde du sagt jeg ville løpe så fort og tape, ville jeg gitt deg juling

NTB Sport

– Jeg trodde 46,4 ville holde til seier i dag. Hvis du hadde sagt at jeg skulle løpe på 46,1 og tape, ville jeg antakelig ha gitt deg juling, sa Benjamin til NTB og andre medier i pressesonen etter finalen.

– Da jeg så vinnertiden (45,94), tenkte jeg «what the fuck?»

Benjamin er klar over at han var med på noe helt spesielt tirsdag.

Tidenes beste

– Ingen har noensinne gjort det vi to akkurat gjorde. Ingen. Jeg er definitivt enig med dem som sier at dette var det beste løpet i friidrett noen gang. Ikke engang Usain Bolts 9,5 på 100 meter var bedre enn dette, sa Benjamin, som lover Warholm skarp konkurranse framover.

– Det er OL i Paris i 2024, og jeg gleder meg til de tre neste årene. Forhåpentlig kan jeg bli enda raskere neste år, sa han.

Om finaleløpet sa han at man ikke kan tillate seg å gjøre feil.

Gratulerer

– Det eneste jeg så av de første hekkene var mine egne. Man får tunnelsyn. Jeg fikk ikke med meg hvordan det lå an før den sjuende hekken. Da skjønte jeg at jeg var bak og forsto at jeg måtte gjøre noe, sa han.

Benjamin tok innpå Warholm på oppløpssiden og så ut til å være i ferd med å passere ham inntil den siste hekken. Etter den fant nordmannen et nytt gir og rykket fra.

– Han var bare bedre i dag. Det er bare å gratulere Karsten. Han er en kjempeutøver. Etter løpet sa han «god jobb» til meg og gratulerte meg, sa sølvvinneren.

