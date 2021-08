USA vant Gold Cup med B-lag

NTB Sport

Forsvarsspilleren Miles Robinson nikket inn vinnermålet tre minutter før slutt i 2. ekstraomgang, og dermed er amerikanerne Concacaf-mester for sjuende gang.

Kellyn Acosta, den eneste i søndagens startellever som kan regne med spilletid i et toppet USA-landslag, tok hjørnespark. Inne foran mål vant Robinson en luftduell med Edson Álvarez og nikket ballen i mål bak keeper Alfredo Talavera.

Matt Turner holdt nullen for femte gang på seks kamper i turneringen. Amerikanerne vant 1-0 i to av tre gruppekamper og i alle tre utslagsrundene. 4-1-seieren over Canada i gruppefinalen var eneste unntak.

Selv om kampen ble spilt i Las Vegas-forstaden Paradise var det overveldende støtte for Mexico blant publikum. Mexico stilte et sterkt lag, men greide ikke å hente pokalen.

Siden Canada vant Gold Cup i 2000 har USA (6) og Mexico (5) vunnet samtlige titler.

USA har nå vunnet ni landskamper på rad, og 14 hjemmekamper på rad.

