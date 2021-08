NTB Sport

Tidligere mandag vant Frankrike 29-22 over Brasil. Da var det klart at det ble enten fransk eller spansk motstand for de norske i kvartfinalen.

Spania havnet på 4.-plass i B-gruppen og blir dermed motstander for de hittil overlegne norske håndballkvinnene.

Norge er sikret A-puljeseieren før sin kamp mot Japan mandag.

Kvartfinalene spilles onsdag, semifinalene fredag, finale og bronsekamp søndag.

