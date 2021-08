O'Sullivan trolig uaktuell i resten av OL etter skade – Berge vurderer å ta inn erstatter

NTB Sport

Norge møter regjerende OL- og verdensmester Danmark i kvartfinale tirsdag.

– Vi ønsker selvfølgelig å ha ham med, men går det ikke så går det ikke. Hvis vi må gjøre et bytte i troppen så gjør vi det, sa landslagssjef Christian Berge til NTB mandag.

O'Sullivan pådro seg skaden tidlig i 2. omgang under kampen mot Frankrike søndag. Norge vant kampen 32-29 og sikret plass i cupspillet.

Spilleren var til utredning på to sykehus i Tokyo i mange timer etter kampen. Tommelen i kastarmen var dratt ut av ledd.

Opereres trolig

– Legene klarte ikke å få fingeren tilbake i ledd. Mest sannsynlig fordi noe av leddkapselen og «seneplaten» ligger i veien. Det gjelder ytterleddet i høyre tommel. Derfor er det anbefalt en liten operasjon som vi håper blir utført i løpet av dagen på et spesialistsykehus i Tokyo. Mest sannsynlig kan han ikke spille mer i OL-turneringen, sier Torgalsen i en pressemelding.

Tyskland-proffen var tilbake i OL-landsbyen først ved tretiden natt til mandag etter sykehusbesøkene.

Han er til ny utredning mandag, og det blir kommunisert senere hva som skjer med ham videre.

Vurderer løsninger

O'Sullivan er en av de aller viktigste spillerne på det norske laget. Danmark er favoritt før kvartfinalen, og med O'Sullivans skade øker danskenes seiersmulighet. Berge må vurdere løsninger uten ham.

– Vi har tenkt noen tanker, uten at jeg vil si mye om det, sa han til NTB.

Samme spiller var uheldig også i VM i januar. Da måtte O'Sullivan stå over åpningskampen mot Frankrike på grunn av et mageonde. Det endte med norsk tap mot franskmennene på vei mot 6.-plassen i mesterskapet for Norge.

