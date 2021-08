Grøvdal etter 5000-smellen: – En drittdag

NTB Sport

Grøvdal var helt sjanseløs på å henge med tetfeltet, og allerede før det var løpt 2000 meter lå hun bakerst i feltet med noen meter fram til de øvrige løperne.

Etter 3000 meter skilte det 6,8 sekunder fra nest bakerste kvinne til Grøvdal.

I mål var den norske langdistanseløperen inne på tiden 15.09,37. Det er over 20 sekunder bak hennes personlige rekord. Grøvdal passerte Canadas Andrea Seccafien på slutten.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har ikke noe svar. En utrolig dårlig dag. Jeg er litt overrasket selv også. Jeg har egentlig en jevn dagsform, men jeg merket allerede på oppvarmingen at det var tungt. Beina var tunge. Det var slitsomt, sa en oppgitt Grøvdal i pressesonen.

Hun kjente allerede på den første runden at hun ikke klarte å henge med, og det i en fart som hun løper i hver dag på trening.

– Det er utrolig kjipt at det skjer i dag under en OL-finale.

Skremmende

Hun ville ikke skylde på varmen og den ekstreme luftfuktigheten.

– Det har vært varmt og fuktig lenge, og det ble ekstra fuktig på grunn av regnet. Jeg føler at jeg har gjort alt i forberedelsene. Jeg føler meg akklimatisert og alt. Men man vet ikke hvordan man reagerer på like forhold. I dag var det tomt. Det er litt skremmende.

Hun var inne på tanken på å bryte, men sa at det satt langt inne til tross for at ingenting stemte.

– Det sitter langt inne å bryte en OL-finale.

Ikke hadde hun noen skader eller vondter å skylde på heller.

– Rett og slett en drittdag, og jeg vet ikke hvorfor. Jeg har kjent meg veldig lett mellom heatene og har hatt masse energi. Det var et eller annet i dag som gjorde at jeg ikke hadde bein til å henge med.

– Hva nå med 10.000-meteren?

– Akkurat nå frister det ikke med 10.000 meter, men det er heldigvis fem dager til. Jeg får ta en runde med helseteamet for å finne ut om alt er normalt, eller om jeg bare var sliten.

Bittert

– Var dette ekstra bitter fordi tempoet ikke var verre enn at du normalt ville ha hengt med?

– Det var så dårlig at jeg ikke kikket på klokka en eneste gang. Målet var å kjempe om en topp-ti-plassering. Du gir på en måte litt opp. Du vet at skal du være med så må kroppen være på topp. Du blir litt skremt når du opplever en skikkelig drittdag. Da begynner du å lure på hva som er galt. Jeg har aldri opplevd noe lignende.

Og til slutt, på spørsmålet om hva som var mest skuffende, sprakk stemmen.

– Alt har klaffet, og jeg har perset på alt. Det er kjipt å få denne dagen i dag, sa Grøvdal mens tårene presset seg på.

Sifan Hassan fra Nederland tok OL-gullet foran Hellen Obiri (Kenya) og Gudaf Tsegay (Etiopia).

(©NTB)