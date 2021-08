Eivind Henriksen finaleklar i slegge – ny norsk rekord

NTB Sport

Henriksens personlige beste før konkurransen var 78,25, som var norsk rekord og ble satt under et friidrettsstevne i Tyskland i 2019. Hans tidligere rekord var på 76,86 og ble satt et drøyt år før rekordkastet i Tyskland.

Henriksen slo til å kvalifiserte seg til finale med nytt rekordkast allerede i sitt første forsøk. Slegga landet på 78,79 og sendte Henriksen direkte til finale.

Utøverne kunne direktekvalifisere seg med en lengde på 77,50 meter, mens de 12 beste uansett ville kvalifisert seg til finale.

Rekordholderen var naturligvis fornøyd etter avansement.

– Det kjentes bra ut på oppvarminga selv om det var litt rotete. Det gikk langt i går så jeg tenkte at hvis jeg bare klarte å holde hodet kaldt ville det gå bra, sa Henriksen til Discovery.

Han erkjente at han har vært i god form i år, men at han slet en tid etter å ha tatt koronavaksine.

– Jeg har vært i sinnssykt bra form tidligere i år, men så slet jeg veldig etter andre vaksinedose. Det var tre uker hvor jeg bare var slapp og sliten, så det var godt at det løsnet.

Mot finalen

Da NTB fikk snakket med ham litt senere hadde han akkurat ropt ut sin glede etter å ha sett kastet sitt på nytt på en TV-skjerm i pressesonen.

– Dette var enkelt og greit og akkurat som jeg hadde håpet på. Deilig! Det er deilig å gå inn til finalen med denne sikkerheten etter å ha klart det på første forsøk.

Hansa at hans viktigste oppgave før kvalifiseringen var å få kjølt ned kroppen mest mulig slik at han ikke ble for varm.

– Jeg skulle gå rolig inn i kastet og kontrollere det. Nå skal jeg sove, spise, trene og slappe av fram mot finalen onsdag, sa Henriksen til NTB.

Henriksen kvalifiserte seg inn i OL med et kast på 77,70. Det var også hans sesongbeste før rekordkastet i forsøket mandag.

30-åringen fra Oslo er en rutinert mesterskapskaster. Han var med i OL i London allerede i 2012. Da var han åtte centimeter unna en finaleplass og ble nummer 13. I VM i Doha for to år siden ble han nummer seks.

Finalen går onsdag.

