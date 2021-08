Bekreftet: Biles klar for OL-finale i bom

NTB Sport

Da startlisten til finalen ble klar mandag formiddag norsk tid var Biles med blant de åtte utøverne. USAs turnforbund bekrefter i en Twitter-melding at hun skal delta.

– Vi er så opprømte over å bekrefte at dere får se to amerikanske utøvere i bomfinalen i morgen, Suni Lee OG Simone Biles. Vi kan knapt vente på å følge dere begge, skriver forbundet.

Biles gjorde det sterkt i innledende runde og kvalifiserte seg for samtlige apparatfinaler i Tokyo. I lagkonkurransen trakk hun seg imidlertid etter en miss i sprangøvelsen, og senere har hun trukket seg fra mangekampen samt apparatfinalene i sprang, skranke og frittstående.

Den beslutningen har en av OLs største stjerner forklart med at hun trengte å pleie sin mentale helse. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal hun ha blitt rammet av et fenomen som kalles «the twisties», som er en mental sperre som gjør at turnere mister evnen til å orientere seg i lufta.

– Etter prestasjonen jeg gjorde i sprang hadde jeg ikke lyst til å fortsette. Jeg må fokusere på min mentale helse. Jeg stoler rett og slett ikke på meg selv i øyeblikket, har Biles forklart.

Nå er hun imidlertid klar for konkurranse igjen. Amerikaneren tok fire gull og bronse i Rio-OL for fem år siden. Bronsen kom i nettopp bom.

(©NTB)