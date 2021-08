Warholm til OL-finale med heatseier foran Benjamin

NTB Sport

Benjamin slo følge til finalen med tiden 47,37. Amerikaneren ledet på oppløpet, men tok det rolig over mål, og det var ingen sterk kniving om heatseieren mellom de to.

– Jeg skulle bli topp to, men da begge var oppe på siden der, så tenkte jeg at med litt ekstra trykk på én fot der, så var jeg forbi. Så gjorde jeg det, da, sa Warholm til NTB og andre norske medier.

Han forklarte at det minst viktige var å ta førsteplassen, men at det ble litt mer innsats enn i forsøksheatet. Warholm var overrasket over vinnertiden.

– Målet var å bli topp to og komme seg videre på en bra tid. Det gikk til gjengjeld veldig fort. Jeg føler meg veldig bra. Jeg var overrasket da jeg så tiden, sa sunnmøringen.

Mens Warhom brukte omtrent akkurat like lang tid i pressesonen som det tok å løpe selve distansen, var det en Rai Benjamin som hadde adskillig bedre tid.

Han fikk spørsmål om hvor mye han holdt tilbake.

– En god del. Jeg ville ikke bruka for mange krefter i en semifinale, sa 24-åringen.

Finaleduell venter

Semifinaleduellen mellom Warholm og Benjamin ble ingen forsmak på hva som venter i finalen klokka 05.20 norsk tid tirsdag morgen. Da blir det knalltøff kamp om seieren.

Det var det første semifinaleheatet av tre, og de to beste i hvert heat ble finaleklare, sammen med de to øvrige løperne med best tid.

Alison dos Santos fra Brasil vant 2. heat på 41,31, foran Abderrahman Samba fra Qatar på 47,47. I tredje heat vant Kyron McMaster fra Britiske jomfruøyer på 48,26 foran Rasmus Magi fra Estland på 48,36.

Finaleklare på tid ble tyrkiske Yasmani Copello på 47,88 (1. heat) og italienske Alessandro Sibilio på 47,93 (2. heat).

Warholm fikk spørsmål om han fikk et lite psykologisk overtak på amerikaneren ved å vinne semifinalen.

– Det vil tirsdagen vise.

- I så fall virket ikke det, kontret Benjamin.

Verdens beste

Warholm og Benjamin har vært verdens beste langhekkeløpere de to siste årene og tok gull og sølv i VM i Doha i 2019. Mannjevningen mellom de er blitt et av friidrettens mest interessante oppgjør.

Karsten Warholm ble verdensmester i London to år før det igjen også.

Warholm satte verdensrekord med 46,70 på Bislett 1. juli. Benjamin har satt personlig rekord og årsbeste med 46,83 denne sesongen. Det skjedde i det amerikanske OL-uttaket 27. juni.

Sparte

Warholm og Benjamin er to av fire løpere som har løpt under 47 blank. Det er bare ett og et halvt år mellom de to. Warholm er 25 år, mens Rai Benjamin ble 24 år for fire dager siden.

Både Warholm og Benjamin vant sine kvalifiseringsheat uten at de var i nærheten av å ta ut sitt beste.

De to møttes for første gang denne sesongen i semifinalen i OL. Om to dager skal de møtes igjen.

Da er det alvor. Da handler det om medaljer.

(©NTB)