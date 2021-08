Suverene Zverev vant OL-tennisen: – Ingenting er større

NTB Sport

Dermed ble det tysk jubel i en finale der Zverev var favoritt etter å ha beseiret verdensener Novak Djokovic i semifinalen.

– Det er første gang i livet at jeg har vært målløs i et intervju. Jeg spilte ikke for meg selv, jeg spilte for landet mitt, sa Zverev etter søndagens triumf.

Han var best fra start og tapte ikke et eneste game i egen serve. Khatsjanov ble brutt både tredje og niende game, slik at førstesettet endte 6-3.

I det andre settet var tyskeren enda mer suveren. De første fem gamene gikk Zverevs vei, og den russiske motstanderen fikk bare ett trøstegame før finalen var over.

– Han spilte en enestående kamp. Han var bare bedre i dag. All ære til ham, sa Khatsjanov om sin overmann.

Størst

OL-tittelen er 24-åringen Zverevs største triumf i karrieren. Han har tidligere vunnet ATP-tourfinalen én gang (2018), men har aldri gått til topps i en Grand Slam-turnering.

I fjor tapte han finalen i US Open, men han vil ikke snakke om sjansene sine i årets utgave av turneringen, som starter i slutten av august.

– For å være ærlig så ønsker jeg ikke å snakke om neste Grand Slam akkurat nå. Jeg vant akkurat OL, og jeg synes ikke det finnes noe større enn å vinne OL.

Zverev tok Tysklands første tennisgull siden 1992 og det eneste i herresingle. Steffi Graf vant singleturneringen for kvinner i 1988.

Djokovic-smell

Mens det ble OL-sølv til Khatsjanov, gikk bronsen til Pablo Carreño-Busta. Spanjolen slo OL-favoritten Djokovic i bronsekampen lørdag.

Djokovic hadde håp om å vinne en historisk «Golden Slam» i 2021, det vil si seier i OL og alle de fire Grand Slam-turneringene, men det sa stopp i Tokyo.

Tidligere søndag gikk tsjekkiske Barbora Krejčíková og Katerina Siniakova til topps i kvinnenes doublefinale. De slo sveitsiske Belinda Bencic, som tok singletittelen i OL, og Viktorija Golubic.

(©NTB)