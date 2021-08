NTB Sport

Han skadet seg tidlig i 2. omgang i OL-seieren over Frankrike søndag. Oslogutten ble først sendt til et sykehus, men etter et par timer der bar det videre til et nytt.

Der skal han utredes videre, skriver håndballforbundet i en melding til OL-mediene i Japan.

Det er dermed uklart om O'Sullivan kan spille Norges kvartfinale tirsdag.

Norge slo Frankrike 32-29 etter 15-15 ved pause.

