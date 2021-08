O'Sullivan undersøkes i Tokyo – svar om skaden først mandag

NTB Sport

Han skadet seg tidlig i 2. omgang i OL-seieren over Frankrike søndag. Oslogutten ble først sendt til et sykehus, men etter et par timer der bar det videre til et nytt.

Søndag i 23-tiden japansk tid skriver håndballforbundet i en melding til OL-mediene i Japan at O'Sullivan fortsatt er på sykehuset for videre undersøkelser og behandling. Det vil ikke gis flere oppdateringer om hans skadesituasjon før mandag.

Det er dermed fortsatt uklart om O'Sullivan kan spille Norges kvartfinale tirsdag mot Danmark. Den starter 10.00 norsk tid.

Norge slo Frankrike 32-29 etter 15-15 ved pause.

