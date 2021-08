Mol: – Spiller vi som dette, blir det vanskelig å slå oss

NTB Sport

Nordmennene vant med settsifrene 21-17, 21-19.

Igjen, for fjerde kamp på rad, spilte de norske sandvolleyballessene kveldens siste kamp på hovedarenaen i Tokyo. Nederlenderne som Mol og Sørum møtte sist for to år siden, og vant, ble nok en gang nedkjempet.

Det var en opptur etter et gruppespill med vekslende nivå og også tap for Russland.

– Hver kamp lever sitt eget liv. Man vet aldri hvilket nivå man må opp på for å vinne en kamp. Men vi vet at om vi spiller som dette, blir det vanskelig å slå oss. Det er fint å ta med seg videre, sa Mol.

Trolig Russland neste

Nå venter kvartfinale onsdag 4. august.

Mol/Sørum vant to av sine tre gruppekamper i OL. Tapet kom mot russerne Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov i puljefinalen. De venter igjen i kvartfinalen om russerne gjør jobben.

Den russiske duoen spiller sin åttedelsfinale mot fetterne Marco og Esteban Grimalt fra Chile klokken 7 mandag norsk tid.

– Det blir moro. Vi har lyst til å ta revansj på russerne og har stått bra mot dem tidligere. Nå begynner vi å finne rytmen i spillet vårt. Jeg tror de passer oss bra, sa Sørum.

– Det gjorde de jo ikke sist, påpekte Bergens Tidendes reporter.

– Men det er viktig å nullstille, sa Sørum til god respons fra de norske journalistene.

God kontroll

De norske favorittene kom godt i gang i de 28 gradene i Tokyo, tok føringen og var oppe i 10-6 etter mye godt spill. Samtidig gjorde de nederlandske spillerne flere feil i egen serve. Nederlenderne jublet høyere for hvert poeng, men Mol og Sørum vant flere av dem.

Mol og Sørum beholdt sin luke gjennom resten av settet. Mol mottok de fleste nederlandske servene og kunne med det smashe inn flere poeng etter fine opplegg fra Sørum. Det første settet ble vunnet 21-17.

– Det ble mer flyt i spillet i dag. Jeg er veldig glad for at vi kan begynne å spille opp mot vårt beste, sa trener Kåre Mol.

Solid

I sett to fortsatte Mol og Sørum å vise den klassen de har hatt i flere år og gikk opp i 4-1-ledelse. Brouwer og Meeuwsen luket bort noen av feilene, og settet jevnet seg ut med Mol og Sørum i knapp ledelse helt fram til Mol dro fram en hoppserve til 15-13. Derfra og ut maktet Brouwer og Meeuwsen aldri å utligne stillingen.

Til slutt kunne Mol og Sørum hente settet hjem og juble for avansement, og de fikk vist at de virkelig blir å regne med i turneringen. Det ble markert med en baklengs rulle fra Sørum og baklengs salto fra Mol til glede for fotografene, funksjonærer og lagledere på den ellers tomme tribunen.

– Deilig

– Man vet at det er OL, og man har lyst til å spille bra når det er hvert fjerde år. Det ikke å få vist god volleyball her ville vært skuffende. Det er deilig at vi fikk gjort det i dag, sa Sørum.

Mol og Sørum har vært i verdenstoppen i sandvolleyball i flere år. I løpet av tre år har de vunnet 16 turneringer. I Tokyo må de dermed leve med et favorittstempel.

Alle kvartfinalene i Tokyo spilles onsdag. Dagen etter er det semifinaler, mens medaljekampene spilles lørdag.

