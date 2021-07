OL-mareritt for Djokovic – tapte bronsekampen mot Carreño-Busta

NTB Sport

Verdensener Djokovic startet tapte det første settet etter at Carreño-Busta brøt serven hans. Serberen slo imidlertid tilbake i sett nummer to, der det måtte tiebreak til.

I det tredje og avgjørende settet brøt Carreño-Busta serven til Djokovic tidlig, og kunne dermed serve seg inn til bronsemedalje.

Etter at Djokovic tapte en ballveksling i det siste settet kastet han racketen opp på tribunen i frustrasjon.

Like etter at Carreño-Busta sikret seg en 3-0-ledelse i settet var racketen til Djokovic på farten igjen. Denne gangen var det nettet som fikk unngjelde.

Fredag røk muligheten til å oppnå en så kalt «Golden Slam» for Djokovic da han tapte for tyske Alexander Zverev i semifinalen. Golden Slam innebærer at spilleren vinner alle fire Grand Slam-turneringene samt OL-gull i løpet av ett kalenderår. Ingen mann har greid det.

Djokovic hadde US Open igjen etter OL for å klare bragden.

Nevnte Zverev møter russiske Karen Khatsjanov i finalen søndag.

