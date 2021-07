Ny 4.-plass for skytter Jeanette Hegg Duestad i OL-finalen

NTB Sport

Duestad fikk 4.-plass i luftrifle tidligere i OL. Sveitsiske Nina Christen vant helmatch foran russiske Julia Zykova og Julia Karimova.

En åtter med Duestads 42. skudd i finalen ble skjebnesvangert i medaljejakten.

I finalen, som foregikk innendørs, var det tre ganger 15 skudd i knestående, liggende og stående som var på programmet. Etter ti skudd på stående forsvant de to første skytterne. Deretter forsvant en skytter for hvert skudd fram til de to beste sto igjen.

Rolig og konsentrert stemning i kvalifiseringen var byttet ut med musikk i finalearenaen som kunne passet til en thrillerfilm. Utslåtte skyttere, lagledere og flere andre hadde plass på tribunen bak de åtte finalistene.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø og skytterkjæresten Henrik Larsen var blant dem som fulgte spent med på Duestad, som var nummer seks etter de 15 første skuddene.

I liggende skjøt Duestad seg opp til 2.-plass og var bare 0,9 poeng bak russiske Julia Zykova, som vant kvalifiseringen. I stående skulle det avgjøres, og etter ti skudd var hun på 4.-plass da de to med dårligst poengsum forsvant ut av konkurransen.

Så ventet en nervepirrende avslutning for Duestad:

Skudd 41: 10,4 poeng for Duestad og opp på 3.-plass, bare ni tideler bak gullet. Tyske Jolyn Beer røk ut.

Skudd 42: 8,6 poeng for Duestad, ned på 4.-plass. Amerikanske Maddalena Sagen røk ut på 5.-plass.

Skudd 43: 10,0 poeng, og Duestad røk ut.

Kvalifiseringen

Duestad gikk til finalen etter å ha kapret den åttende og siste plassen i kvalifiseringen som inneholdt 120 skudd fordelt på de tre posisjonene. Hun oppnådde serien 392-394-385.

Hun så ut til å bli utslått helt til kinesiske Shi Mengyao feilet med de siste skuddene sine.

Forrige uke var Duestad kun 0,6 poeng fra en overraskende bronse i luftrifle. I helmatch har forventningene til skytteren fra Revetal vært enda høyere.

Stene nummer 12

Jenny Stene fikk ikke skytingen til å sitte fullt så godt som lagvenninnen. Hun stoppet på 1168 poeng og ble nummer 12 i kvalifiseringen. Feltet var på 37 skyttere.

– Jeg sitter med en følelse at jeg er milevis fra de andre. Det er sånn skytingen føles i dag, egentlig, men det er litt godt å se at de andre også har slitt, sa Stene til de norske journalistene.

Harald Stenvaag tok bronse i helmatch i 2000-lekene i Sydney. Det er den siste norske OL-medaljen i rifleskyting.

