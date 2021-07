Nigeria-stjerne nektet OL-start etter positiv dopingprøve

NTB Sport

Det er friidrettens integritetsenhet (AIU) som opplyser om utestengelsen. Okagbare ble testet 19. juli, og utfallet av analysen var klart elleve dager senere.

32-åringen vant fredag lett sitt forsøksheat på 100 meter kvinner med tiden 11,05. Hun hadde den niende beste tiden i kvalifiseringen, men var ikke å se i semifinalen lørdag.

AIU informerte henne lørdag morgen lokal tid om at hun er suspendert i påvente av analyse av B-prøven.

Odhiambo testet positivt

Senere lørdag kom meldingen om at også den kenyanske sprinteren Mark Odhiambo er suspendert. Han ble testet onsdag, og prøven viste spor etter steroiden methasteron. Han ble suspendert før han skulle løpe kvalifisering på 100 meter.

Okagbare er en av Nigerias største friidrettstjerner. I 2008 vant hun OL-sølv i lengde, og i 2013 ble det VM-sølv i samme øvelse. Siden har hun hatt sine beste resultater på løpebanen.

Meldingen om Okagbares positive prøver kom tre dager etter at AIU meldte at 20 utøvere fra ulike land, hvorav ti kenyanere, ble nektet deltakelse i Tokyo-OL fordi de ikke har oppfylt kravene til dopingtesting. Utøverne ble ikke navngitt.

Protesterte

Noen nigerianske utøvere som hevder at de er blant dem som ble nektet deltakelse holdt en demonstrasjon i Tokyo denne uka. De ga landets idrettsmyndigheter skylden for at de ikke er blitt testet tilstrekkelig.

AIU har sju land på en spesiell overvåkingsliste der utøverne følges særlig tett med tanke på mulige brudd på antidopingreglementet. Det er Bahrain, Etiopia, Hviterussland, Kenya, Marokko, Nigeria og Ukraina.

