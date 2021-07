Dressel satte verdensrekord – drømmen om seks gull likvel knust

NTB Sport

Den amerikanske svømmestjernen tok sitt tredje gull i lekene da han fosset inn til 49,45 og barberte fem hundredeler av sin egen verdensrekord. Kristof Milak på sølvplass satte europarekord med 49,68, men ble likevel slått med 23 hundredels sekund.

En halvtime senere noterte Dressen beste tid i semifinalen på 50 meter fri med 21,42, men planen om å gjøre rent bord med seks gull på like mange øvelser ble knust i 4 x 100 meter medley for blandet lag, en øvelse som var på OL-programmet for første gang.

En strategisk tabbe sørget for det. Amerikanerne satte opp Dressel på ankeretappen i 100 meter fri, mens alle andre lag valgte en kvinne på den etappen. Da Dressel stupte i bassenget, var USA på sisteplass over åtte sekunder etter lederen, og det var umulig å hente inn.

Sjanseløs

Dressel noterte klart beste tid (46,99), og svømte over fem sekunder raskere enn vinnerlagets ankerkvinne, men greide ikke å svømme laget lenger opp enn til 5.-plass.

Storbritannia vant på verdensrekordtiden 3.37,58. På laget svømte Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy og Anna Hopkin.

USA var alene også om å velge en kvinne på brystetappen, og Lydia Jacoby tapte over åtte sekunder til britiske Peaty, minst fem sekunder til alle andre.

Dressel er klar for to nye finaler søndag. Med seks gull ville han vært fjerde svømmer, og femte utøver uansett idrett, med så mange gull i ett OL. Michael Phelps gjorde det to ganger, med seks i 2004 og åtte i 2008.

Ledecky-revansj

Katie Ledecky fikk revansj på australske Ariarne Titmus etter to nederlag tidligere i lekene og svømte inn til gull på 800 meter fri med 8.12,57 etter å ha ledet hele veien.

Titmus vant både 200 og 400 meter fri, men hun måtte nøye seg med sølv selv om hun satte australsk rekord på 8.13,83. De to var i en klasse for seg.

Ledecky vant øvelsen for tredje gang på rad i olympiske leker. Hennes medaljefangst i Tokyo ble to gull og to sølv, og hun er første kvinnelige svømmer med seks individuelle OL-gull i karrieren.

Det ble australsk gull på 200 meter rygg for kvinner ved Kaylee McKeown. Det var den sjette gullmedaljen for Australias kvinnelige svømmere.

