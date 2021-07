Asher-Smith ut av OL med hamstringskade

NTB Sport

Asher-Smith ble nummer tre i sitt semifinaleheat på 11,05 og det holdt ikke til finaleplass. Etterpå fortalte hun tårefull til BBC at hennes OL er over.

– Jeg er veldig skuffet, for jeg har trent for dette i to år, men de siste ukene har vært sinnssyke. Jeg vil fortelle alle hva som har skjedd og hvorfor jeg måtte trekke meg fra Diamond League-stevnene i Stockhom og Gateshead, sa hun og fortalte at hun pådro seg en hamstringskade under OL-uttaksstevnet.

– Legene sa at hamstringen av avrevet og måtte opereres, og at jeg ville være ute tre-fire måneder. Heldigvis ba jeg om en ny vurdering, og de kom til at den ikke var helt av. Derfor gjorde vi alt vi kunne slik at jeg kunne prestere her i OL, men dessverre gikk det ikke som vi håpet, sa hun.

(©NTB)