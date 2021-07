NTB Sport

Det er Premier League-klubben selv som viderebringer nyheten om den planlagte operasjonen fredag.

«Etter en konsultasjon mellom Marcus, manageren, det medisinske apparatet og spesialister, er det bestemt at Marcus skal opereres for sin skulderskade. Han vil nå fokusere på rehabiliteringen for å returnere så raskt som mulig», skriver klubben.

Det er tidligere rapportert om en rehabiliteringstid på 12 uker. I så fall vil United-angriperen tidligst være tilgjengelig for spill i oktober.

(©NTB)