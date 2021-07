Tour de France-vinneren forlenget kontrakten

NTB Sport

Det opplyser laget på sine nettsider.

Det er svært uvanlig at ryttere skriver lange kontrakter med lag. Kontrakten Pogacar har skrevet under på strekker seg seks år fram i tid.

22-åringen, som allerede har hatt en markant karriere, skal altså nå prøve å vinne mer med laget Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm er linket bort fra.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan sikre min fremtid med dette laget. Jeg føler meg hjemme her, og det føles som en stor familie, sier Pogacar.

Sloveneren herjet med konkurrentene i fjellene under årets Tour de France og kunne innkassere sin andre gule trøye på like mange år.

Han vant med over fem minutter ned til danske Jonas Vingegaard, som tok en imponerende 2.-plass. Vingegaard skrev nylig under på en ny kontrakt med Jumbo-Visma.

Pogacar var nylig å se i OL, der han tok bronse i landeveisrittet.

