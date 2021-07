Tennis: Ruuds semifinale stanset av kraftig regnvær

NTB Sport

Kampen, som startet litt etter klokken 16, ble stanset klokken 16.30.

Speakeren på tennisanlegget opplyste ikke lenge etter at kampen ville bli stanset i minst 45 minutter, men like etter klokken 17 opplyses det at spillet er stanset til klokken 18.

Ruud så ut til å få juling av svenske Mikal Ymer (rangert som 99 i verden) i kvartfinalen torsdag, men hentet seg inn og vant 2-1. I semifinalen er franske Arthur Rinderknech motstander.

Vinner Ruud kampen tar han seg til sin tredje strake ATP-finale. De to foregående, i svenske Båstad og i sveitsiske Gstaad, stakk han av med seieren.

(©NTB)