Superligaklubbene står på planene etter seier i spansk domstol

NTB Sport

– Vi er glade for at vi ikke lengre vil være under trusler fra Uefa, skriver de tre klubbene i en felles uttalelse.

Den spanke domstolen forkastet anken Uefa hadde gitt etter en dom i starten av juli, der sanksjoner mot de ni klubbene som har trukket seg fra planene, ble annullert.

– Vårt mål er å fortsette å utvikle superliga-prosjektet i en konstruktiv måte og gjennom samarbeid, alltid med alle fotballens interessenter i bakhodet: Fans, spillere, trenere, klubber, ligaer og nasjonale og internasjonale forbund, heter det i uttalelsen.

– Det er vår plikt å ta tak i de alvorlige problemene fotballen står ovenfor. Uefa har etablert seg som den eneste regulatoren, en eksklusiv operatør og en unik eier av rettigheter til europeiske fotballkonkurranser, skriver de.

