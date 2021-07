NTB Sport

– Bedre enn fryktet. Det er litt stivt og ømt. Hun ble undersøkt i går kveld (torsdag) av Nils (Leraand, lagets lege) og Nina (Agnete Markussen, fysioterapeut). De var positive med tanke på det vi i «worst case» kunne frykte, sa Hergeirsson til NTB etter spørsmål om morgenstatus på Reistad.

Reistad havnet i bakken med høyreskulderen først og hadde det vondt etter kampen mot Montenegro. Hun er en av Norges viktigste spillere.

Det venter gruppefinale mot Nederland lørdag og oppgjør mot Japan for det norske laget i dagene som kommer.

– Vi får se an dagen i dag og morgendagen for å vite hvor fort dette går over, sa Hergeirsson om Reistad.

