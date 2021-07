Ny sur avslutning for Hovland – været stoppet Johannessen

NTB Sport

Hovland gikk fredagens runde to slag under par og er totalt fem slag under par etter halvspilt konkurranse. Det holder i skrivende stund til en delt 12.-plass for Norges medaljehåp.

Avstanden opp til de aller beste er ikke skremmende stor. Hovland går inn i helgen som en av flere spillere på skuddhold til edelt OL-metall.

Fare for lyn gjorde at fredagens spill ble stoppet flere ganger. Hovland hadde gjort unna 14 hull da den første utsettelsen kom. Han ble senere ferdig. Også torsdag ga værfoldene 23-åringen en ufrivillig pause på Kasumigaseki Country Club i Saitama.

Hovland startet 2. runde på strålende vis med en birdie. Han gjentok bedriften på hull seks, sju og åtte. Det kom imidlertid et tilbakeslag rett før runden var halvspilt. På det niende hullet ble det en bogey etter en tur i bunkeren.

Svakt innspill

Etter det spilte nordmannen sju par etter hverandre. Han hadde en lang putt for å redde par på hull 17 – der han gjorde bogey på førsterunden – men ballen fant hullet.

Hovland var derimot ikke like heldig på hull 18, som endte med bogey etter et svakt innspill.

– Det er litt bittert. Jeg følte jeg spilte ganske solid golf i dag, sa Hovland til Discovery etter endt runde.

Han mener at han burde ha gjort mer ut av puttene på de siste ni hullene.

– Jeg fikk ikke veldig godt betalt. Jeg føler at jeg hadde nok muligheter til å gjøre birdies. Det er litt frustrerende.

Hovland lå på en delt 12.-plass etter torsdagens åpningsrunde. Der spilte han lenge bunnsolid, men en svak avslutning la en ørliten demper på første dag i OL-debuten.

Ny værutsettelse

Selv om Hovland fikk fullført sin runde, var ikke Norges andre deltaker Kristian krogh Johannesen like heldig. Med fire hull igjen måtte han avslutte dagen etter et nytt væravbrudd.

Krogh Johannessen fikk birdie på det andre og sjette hullet, mens det ble bogey på det sjuende. Han gjorde ytterlige to bogeyer på hull ni og elleve, men slo tilbake med to birdier på rad på hull 13 og 14.

Han skal avslutte 2. runde før han starter på runde tre lørdag.

I øyeblikket ligger Johannessen på 47.-plass sammen med flere andre spillere ett slag under par.

Amerikanske Xander Schauffele er i ledelse. Han er elleve slag under par.

