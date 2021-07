Ma Long ble historisk – forsvarte bordtennisgullet

NTB Sport

Det kinesiske fenomenet vant finalen med 4–2 i sett og forsvarte med det tittelen fra OL i Rio i 2016. 32-åringen har i tillegg vunnet de tre siste verdensmesterskapene og tatt en rekke lagtitler med Kina.

Svenske Mattias Falck, som tapte VM-finalen mot Ma Long i 2019, ytret før OL at han ønsket å slå ut kineseren blant annet for å sikre at landsmann Jan-Ove Waldner fremdeles skulle regnes som tidens beste. Falck røk derimot ut av lekene før han fikk muligheten mot Ma Long.

Kina har totaldominert Bordtennis de siste tiårene, men dominansen er i årets leker utfordret av OL-verten Japan, som vant mixed double-klassen.

I både herrenes og kvinnenes turnering ble derimot som vanlig kinesisk gull. Kinesere har vunnet de fire siste herregullene og samtlige ni kvinnegull.

(©NTB)