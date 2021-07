Kirkevold bekreftet klar for Stabæk: – Jeg har gledet meg i lang tid

NTB Sport

Stabæks opplyser på sitt nettsted at alle formaliteter nå er på plass.

Dermed forsterker bæringene en posisjon de har slitt på, spissplassen. Forrige uke forlot den japanske spissen Kosuke Kinoshita klubben etter å ha scoret ett mål på sine ti ligakamper denne sesongen.

– Nå er det reelt. Nå er underskrift og alt på plass. Helt fantastisk, jeg har gledet meg i lang tid nå, sier Kirkevold.

– Jeg har hatt et lite ønske om å finne en annen klubb og har jobbet deretter, ganske hardt. Og kommer nå i veldig god form og er klar for å bidra. Jeg kommer for å bidra med alt jeg kan, legger han til.

Kraftspiss

Sportssjef Torgeir Bjarmann sier måltyven har signert en kontrakt ut året i første omgang.

– Jeg vil kalle han en kraftspiss. Han har en slegge av et venstrebein som vi håper å få varmt. På lik linje med de andre vi har fått inn, er han en god karakter, sier Bjarmann.

I Kirkevold får Stabæk en spiss som har erfaring som målscorer både i norsk og dansk eliteserie. Han scoret 14 mål på 49 kamper for Sandefjord og Sarpsborg i 2015 og 2016, før han fikk et skikkelig gjennombrudd med Hobro i 2017/18-sesongen. Da ble han superligatoppscorer med 16 mål og fikk landslagsdebuten for Norge som følge av storspillet.

Etter hvert i Hobro har det blitt færre mål og mindre spilletid for nordmannen, som ville hjem til Norge.

Hobro var for kjappe

Mandag meldte Hobro at Kirkevold vender hjem og var klar for Stabæk, men bærumsklubben avviste at overgangen var helt i boks.

Fredag satte Kirkevold navnetrekket sitt på kontrakten med Stabæk, som gjør at han gjør comeback i den norske toppdivisjonen.

Tidligere fredag ble det kjent at midtbanespilleren Jesper Isaksen forlater Stabæk til fordel for Kristiansund. Det innebar en retur til moderklubben for 21-åringen.

Stabæk har kun Brann bak seg på tabellen i Eliteserien. Tre poeng skiller opp til Mjøndalen på trygg grunn.

(©NTB)