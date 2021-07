Finaleklare Isene har ladet opp med verdens beste

NTB Sport

Lettelse! var Isenes umiddelbare kommentar etter at 63,26 gjorde ham til den 10. beste i fredagens diskoskvalifisering i OL.

Det blir dermed en av 12 i lørdagens finale.

Der blir også svenskene å finne. Verdensener Ståhls 66,12 var lengst av alle, og han var den eneste som nådde kvalifiseringsgrensen på 66 meter.

Simon Petterssons 64,18 gjorde ham til den sjuende beste.

Isene er i samme treningsgruppe som svenskene, men under pandemien har de ikke kunnet trene sammen.

Til gjengjeld kunne de det under precampen i Fukuoka før de samlet seg i deltakerlandsbyen i Tokyo.

– Jeg hadde alle kastøktene sammen med Simon (Pettersson) og Daniel (Ståhl). Det var veldig godt å ha dem der. Da fikk jeg kaste med den beste i verden på trening og kjenne følelsen av å prøve å slå ham, sa Isene i pressesonen.

Timing

– Hva er det som gjør Ståhl til verdens beste?

– Han har en utrolig god timing i utkastet, og det er derfor han er så stabil. Han har funnet sin måte å kaste på.

Isene fikk opp sitt lengste kast i det siste forsøket. Det gjorde at han kom med til finalen. Han lå på 16.-plass før det siste kastet.

Da er det ikke rart at han kjente på lettelsen.

– Dette var ikke noe du hadde regnet med?

– Jeg har kastet lenger enn dette under hver eneste trening på precampen, og jeg har vist at jeg er god nok til å nå finalen.

– Hvordan skal du få det ut i konkurranser?

– Klare å være avslappet og litt mindre anspent. Det «tenser» seg litt opp når jeg skal gjøre det lille ekstra.

Lite press

Det ble få lange kast i kvalifiseringen. Isene tror han vet hva det skyldes.

– Vi merker veldig lite til vinden nede på stadion, og det er nok derfor folk kaster under årsbeste her i dag. Det er også derfor jeg føler at jeg har prestert opp mot det jeg burde klare her i dag.

Planen fram til lørdagens finale er å sove hvis han får det til.

– Nå har jeg egentlig klart målet mitt, og jeg føler ikke noe press. Jeg går inn i finalen som en outsider og skal ikke føler noe press på å prestere. Kanskje kan det føre til at jeg presterer bedre. Jeg skal lande litt og håpe at kanskje kroppen blir enda bedre til i morgen.

Isene mener at Daniel Ståhl er den største favoritten sammen med Kristjan Ceh fra Slovenia.

26 år gamle Isene fra Lier har 67,78 som personlig rekord. Den satte han i 2019.

