Egypt sjokkerte Sverige i OL-håndballen

Sverige kom til kampen mot Egypt som klare favoritter etter tre seire på tre mulige hittil i gruppespillet. Der ble det stopp. Anført av målvakt Karim Handawy, som gjorde 17 redninger og hadde en redningsprosent på 45, ble det egyptisk seier.

Sverige spilte seg tidligere i år fram til VM-finale under Glenn Solbergs ledelse. Det var derfor ventet at de blågule skulle vise seg fra sin beste side også under OL. Det gjorde de i de første tre kampene med seirer mot Bahrain, Japan og Portugal.

Men det ble altså 22-27-tap i kamp nummer fire. Sverige var allerede før kampen klare for kvartfinale, men nå kan Solbergs mannskap få en vanskeligere motstander og vei videre i turneringen.

Sverige-spiller Max Darj var ikke fornøyd etter tapet.

– Skuffet. Utrolig skuffet over oss selv. Vi roter det bort. I starten brenner vi litt for mye, og det blir litt stressende, sa han til Discovery.

I siste gruppespillskamp venter Danmark for svenskene. Det blir en ren kopi av VM-finalen tidligere i år. Der gikk Danmark seirende ut.

