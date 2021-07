Thorisdottir og Bøe Risa får ny trener i Manchester United

NTB Sport

Vilde Bøe Risa ble klar for Manchester-klubben så sent som i forrige uke, og nå er det klart at en ny hovedtrener følger etter henne inn dørene, bekrefter klubben på sine nettsider.

Marc Skinner kommer fra Orlando Pride i superligaen i USA, og skal nå fylle tomrommet Casey Stoney etterlot seg i mai da hun ga seg i United. Avgangen kom angivelige etter gnisninger mellom henne og klubbens ledelse.

Stoney hadde trent laget i tre år.

– Jeg gleder meg og er stolt over å bli hovedtrener i Manchester United, sier Skinner.

– Det er en spennende mulighet til å lede laget inn i en konkurransedyktig sesong i superligaen, tilføyer han.

