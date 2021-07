Nytt smittehopp i Tokyo – 3865 nye tilfeller rapportert torsdag

NTB Sport

Det fremgår av tall fra lokale myndigheter i den japanske hovedstaden.

Onsdag ble det rapportert 3177 nye smittetilfeller i Tokyo, mens tallet nasjonalt i Japan da var på 9570. Det er rekord for OL-landet som helhet under pandemien.

Mandag og tirsdag ble det henholdsvis registrert 1429 og 2848 nye tilfeller i Tokyo. Den til dels kraftige økningen de siste dagene skaper bekymring.

– Vi har aldri opplevd en økning i smittede av denne størrelsesorden, sier regjeringstalsmann Katsunobu Kato ifølge nyhetsbyrået AP.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», skriver lokale myndigheter i Tokyo.

– Stor forståelse

Motstanden mot gjennomføringen av OL var til dels stor i den japanske befolkningen i opptakten til lekene. Den siste tiden har den vært noe mindre.

Torsdag ble smittesituasjonen et tema da Amalie Iuel og trener Leif Olav Alnes møtte pressen.

– Verden står i en pandemi, og vi skal være glade for at OL går for vår skyld, men jeg har stor forståelse for motstanden. Det vi kan gjøre, er å redusere tilfeldighetene i et minimum, sa han.

198 smittede i OL

Torsdag ble det kjent at den amerikanske stavhopperen Sam Kendricks er ute av OL etter å ha testet positivt på viruset. I en kort periode ble hele den australske friidrettstroppen isolert, all den tid Kendricks hadde hatt nærkontakt med en australsk konkurrent.

Den internasjonale olympiske komités medisinske direktør, Richard Budgett, ga en status for smittesituasjonen i OL-leiren torsdag. Han hevdet at smitten man opplever der ikke er noen byrde på det øvrige helsesystemet i Tokyo

Siden 1. juli skal 198 personer med tilknytning til lekene ha testet positivt på koronaviruset. Av dem er 23 utøvere. Tre av de nye tilfellene onsdag er utøvere som bor i OL-landsbyen.

To av de 198 personene får sykehusbehandling, men skal ikke være alvorlig syke.

Unntakstilstand

Tirsdag oppfordret Japans statsminister Yoshihide Suga befolkningen innstendig om å holde seg hjemme. Han opplyste samtidig at det ikke er aktuelt å stanse OL.

De høye smittetallene har også påvirket oppslutningen til statsminister Suga. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er den på det laveste nivået siden han ble innsatt i september i fjor.

Tokyo er inne i sin fjerde periode med unntakstilstand siden pandemien startet. Det innebærer blant annet at skjenkesteder må stenge tidlig.

Det bor rundt 14 millioner mennesker sentralt i Tokyo. Hovedstaden huser samtidig over 35 millioner om man tar med forsteder.

