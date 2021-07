Hvas med norsk rekord og heatseier i OL – holdt ikke til semifinale

NTB Sport

Hvas vant sitt heat og forbedret sin egen gamle norske rekord med 17 hundredeler. Den gamle bestenoteringen lød på 52,39. Den stammet fra NM i Bergen tidligere denne måneden.

Torsdagens rekord i Tokyo holdt imidlertid ikke til semifinale for 21-åringen. Han havnet til slutt et stykke bak de 16 beste som er klar for mer OL-svømming på distansen.

51,74 var den 16. beste tiden i forsøkene. Raskest av samtlige var amerikanske Caeleb Dressel. Han slo inn til tiden 50,39, som er ny olympisk rekord.

Med exiten på 100 meter butterfly er OL over for Tomoe Zenimoto Hvas.

Onsdag svømte han seg til semifinale på 200 meter medley, men havnet sist i semifinalen natt til torsdag. Svømmehåpet har satt tre norske rekorder under sommerlekene i Japan.

