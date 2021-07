NTB Sport

Hvas hadde ikke sjans til å kvalifisere seg til finale i den første semifinalen, selv om han startet sterkt. Det gikk utover avslutningen, som var svakest av alle.

Han kom sist i mål av samtlige med tiden 2.00,21. Det var over to og et halvt sekund bak tiden som kunne tatt Hvas til finale.

– Det var en uerfaren tabbe av meg. Det gikk for fort de første 100 meterne. Men jeg kommer tilbake. Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg måtte bare prøve, sa Hvas etter målgang.

Etterpå var han tydelig preget. I kvalifiseringsheatet knuste han sin norske rekord på distansen med 1.57,64. Det holdt til semifinaleplass.

Scott Duncan vant semifinaleheatet med tiden 1:56,69.

Hvas, som vant gull under ungdoms-OL i 2018, har norsk far og japansk mor, og bodde i OL-vertsnasjonen mellom 2007 og 2010.

Hvas var norsk flaggbærer sammen med stuperen Anne Tuxen under åpningsseremonien forrige uke. Mandag satte han norsk rekord på 200 meter butterfly med 1.56,30, men det holdt ikke til semifinaleplass. Han ble nummer 18 i den øvelsen.

