Gullvinner Blummenfelt svarer på kritikk om Bahrain-kobling

Triatlon-gullvinneren er blitt kritisert for å være knyttet til et privatlag fra Bahrain, et land som anklages for grove menneskerettsbrudd og tortur. Laget til Blummenfelt er en del av Bahrains forsøk på sportsvasking, mener kritikerne.

– Jeg tenker at man ikke skal blande idrett og politikk for mye. Hensikten med dette laget er å komme i kontakt med de lokale i Midtøsten og inspirere dem til å starte med idrett, sier Blummenfelt til Dagbladet.

Idrettspresident Berit Kjøll bekrefter til Dagbladet at idrettsforbundet var i dialog med triatlonforbundet om avtalen, og sier at forbundet tar avstand fra menneskerettsbrudd. Kjøll sier at hun forstår at folk reagerer på avtalen.

– Ja, det er forståelig. Derfor er det viktig, som tidligere påpekt, at alle aktører i norsk og internasjonal idrett har en høy grad av bevissthet rundt hvem man velger å samarbeide med, sier hun til Dagbladet.

