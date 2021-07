Gullvinner Blummenfelt mottatt som helt hjemme i Bergen

NTB Sport

Torsdag var det tre dager siden triatleten løp over målstreken først og hevet målbåndet over hodet i triumf i Tokyo.

Med OL-gullet rundt halsen var det en ekstatisk Blummenfelt som landet i Norge for å motta hyllest på hjemmebane.

– Det er veldig deilig å være tilbake i Norge. Jeg har vært veldig lenge i utlandet nå, så det blir det godt å komme hjem, sa Blummenfelt til Discovery ved mellomlanding i Oslo.

Han opplyste at han ble stoppet i sikkerhetskontrollen både i Tokyo og Oslo for inspisering av gullmedaljen.

Rørende ankomst

I Bergen ventet både venner og familie, fungerende byrådsleder Lubna Jaffery og mange fra triatlonmiljøet i byen.

– Herlig. Nydelig. Kjekt å se han, sa pappa Trond Blummenfelt til Bergens Tidende.

Han la til at gullet er sønnens fortjeneste, og at de som foreldre ofte har fått hørt at sønnen deres har trent for mye i oppveksten.

– Han har alltid gjort valgene sine selv. Det er ingen som har skubbet eller pushet han. Han har gjort alt frivillig.

Tidligere OL-deltaker i kappgang, Trond Nymark, snakket på vegne av klubben til Blummenfelt, TIF Viking, ved ankomst. Han var tydelig beveget.

– Nå er det du som har den største prestasjonen. OL-gull går over alt, sa han.

Glad byrådsleder

Den fungerende byrådslederen strålte av glede ved mottakelsen.

– Det er stor stas. Det er ikke alle byrådsledere som får ta imot en gullvinner i OL. Jeg er veldig heldig og veldig stolt, sa fungerende byrådsleder Jaffery til Bergens Tidende i ankomsthallen.

Hun røpet at hun fra før ikke visste mye om triatlon, men at hun har begynt å tenke på OL i Paris i 2024.

– Nå har jeg begynt å tenke på at jeg må reise til Paris for å se han forsvare dette OL-gullet om tre år, fortsatte Jaffery.

Blummenfelts gull var det første norske gullet i sommer-OL siden håndballjentene tok seieren i OL i London i 2012.

