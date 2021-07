Dansk Tour de France-senasjon signerte ny kontrakt

NTB Sport

Det bekrefter sykkellaget på sine nettsider.

Danske Vingegaard fikk noe overraskende kapteinsrollen underveis i årets Tour etter at slovenske Primoz Roglic trakk seg fra rittet med skade.

Vingegaard han godt med da rittvinner Tadej Pogacar herjet i fjellene. Til slutt sikret dansken seg en imponerende annenplass.

Nå er det klart at han skal sykle for Jumbo-Visma til ut 2024.

– Jeg er veldig glad for å ha forlenget min kontrakt. Jeg har det godt her, og det gjorde det til et naturlig valg å bli her lengre, sier Vingegaard.

Norske Tobias Foss sykler også for det nederlandske laget.

(©NTB)