Borch til OL-finale i Tokyo etter seier i semifinalen

Som på onsdag var det sterk vind på roarenaen Sea Forest Park. Olaf Tufte og flere andre fra roleiren var på plass på tribunen for å heie fram Borch, som kom godt i gang og tok føringen.

Borch hadde god kontroll i bane 3, og ved 1000 meter ledet han med god margin til 4.-plassen som ikke ga finale. Damiar Martin fra Kroatia og Mindaugas Griskonis kom henholdsvis 2,35 sekunder og 2,98 sekunder bak Borch og er også finaleklare. Borch fikk tiden 6.42,92.

I det andre semifinaleheatet tok Stefanos Ntouskos, Sverri Nilsen og Alexander Vyazovkin seg videre til finale.

Finalen går fredag og er den siste og avsluttende dagen med roing under sommerlekene i Tokyo.

Borch har en OL-bronse sammen med Tufte fra 2016. I singlesculler har han to VM-gull og ett EM-gull, men står uten OL-medalje i den båtklassen, som er Horten-roerens store mål.

Det er kun Borch igjen som kan ta medalje i roing for Norge etter at dobbeltfireren med Olaf Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig var langt bak en finaleplass. Onsdag kantret båten til Are Strandli og Kristoffer Brun i semifinalen i lettvekt dobbeltsculler.

