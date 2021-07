Bare nesten for Sakura Hauge i Asia-duell: Sør-Korea slo Japan 27–24

NTB Sport

Sørkoreanerne ledet 12–11 ved pause. I andreomgangen kom ikke Japan seg helt opp i ryggen på motstanderen.

Keeperen Hauge er født og oppvokst i Bergen og har spilt i norsk eliteserie for Nordstrand, Ternes og Vipers Kristiansand. Hun er for tiden under kontrakt med Besancon i Frankrike.

Hun spilte en bra 1.-omgang torsdag, men havnet etter hvert på benken.

Hauge var med i den norske landslagsdiskusjonen for noen år siden, men valgte å representere Japan fra 2015 med OL som mål.

Sør-Korea har vært overlegen i asiatisk kvinnehåndball i flere tiår med to OL-gull og fire andre medaljer fra sommerlekene.

Japan slo for få dager siden Montenegro. Norge møter japanerne i den siste gruppekampen mandag.

