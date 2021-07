Avtale signert: FK Haugesund får eget kvinnelag

NTB Sport

Det ble tidligere i år bekreftet at FK Haugesund ville gå inn for elitesatsing for kvinner fra og med neste sesong. Nå er det klart, melder klubben på sine nettsider.

Laget, som er et samarbeid mellom Haugesund, SK Haugar og SK Djerv 1919, tar over Haugars plass i seriesystemet og vil trolig starte på nivå tre i det norske seriesystemet.

– Jeg tror alle klubbene som er involvert føler på at vi er med på noe som kan bli et nytt fotballeventyr, sier styreleder i Djerv 1919, Svein Lodden.

Haugar gir som sagt fra seg sin plass i divisjonssystemet for at Haugesund skal få plass. De kjenner på vemod oppi det hele.

– Det er med litt vemod vi toner ned vår egen damesatsing i Haugar når vi nå gir fra oss plassen i seriesystemet, men det er utrolig kjekt å kunne være med og bidra til at jenter på Haugalandet i fremtiden kan få realisert drømmen om å spille for Haugalandets flaggskip på fotballfronten, sier styreleder i Haugar, John Steinar Pedersen.

